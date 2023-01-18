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«Бавария» готовит предложение «Тоттенхэму» по Кейну

18 Января 2023 • 16:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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19.01 23:00

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может проложить карьеру в «Баварии».

По информации Daily Telegraph, боссы «шпор» требуют за трансфер 29-летнего футболиста около 114 миллионов евро для любого клуба из Англии, но для команд из других лиг цена может быть снижена. «Бавария» внимательно следит за ситуацией.

 Стоит отметить, что Кейн пока не спешит подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом». По сведениям источника, сохранить нападающего лондонцам удастся только в случае попадания в Лигу чемпионов или победы в любом турнире.

В текущем сезоне на счету Кейна 17 голов и 3 ассиста в 27 матчах во всех турнирах. Действующее соглашение футболиста со «шпорами» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн Трансферы футбола - зима 2023
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