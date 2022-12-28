«Бавария» готовит новый контракт для Мусиалы

Мюнхенская «Бавария» намерена подписать новое долгосрочное соглашение со своим полузащитником Джамалом Мусиалой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб хочет поскорее заключить с игроком новый контракт.

Нынешнее соглашения Мусиалы заканчивается летом 2026 года. Несмотря на это, руководство «Баварии» хочет сохранить игрока на более длительный срок. По сведениям источника, помимо Джамала мюнхенский клуб также хочет продлить контракты с защитниками Люка Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом.

В нынешнем сезоне Мусиала добился серьёзного прорыва. На счету футболиста 9 голов и 6 ассистов в чемпионате Германии – это уже лучший показатель в карьере Джамала.