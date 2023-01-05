32-летний нидерландский защитник Дэйли Блинд официально стал игроком мюнхенской «Баварии», сообщает сайт немецкого клуба. Детали контракта игрока с новым клубом пока не раскрываются.

Блинд – воспитанник амстердамского «Аякса». Он посвятил этому клубу 10 лет взрослой карьеры, стал вместе с «Аяксом» семикратным чемпионом Нидерландов, дважды брал Кубок и Суперкубок Нидерландов. В конце декабря по обоюдному согласию сторон расторг контракт с родным клубом.

С 2014 по 2018 год Блинд выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», с «манкунианцами» он выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Дважды сыграл на чемпионатах мира в составе сборной Нидерландов.