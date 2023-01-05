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Чемпионат Германии. Бундеслига

Блинд стал игроком «Баварии» официально

05 Января 2023 • 23:18 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

32-летний нидерландский защитник Дэйли Блинд официально стал игроком мюнхенской «Баварии», сообщает сайт немецкого клуба. Детали контракта игрока с новым клубом пока не раскрываются.

Блинд – воспитанник амстердамского «Аякса». Он посвятил этому клубу 10 лет взрослой карьеры, стал вместе с «Аяксом» семикратным чемпионом Нидерландов, дважды брал Кубок и Суперкубок Нидерландов. В конце декабря по обоюдному согласию сторон расторг контракт с родным клубом.

С 2014 по 2018 год Блинд выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед», с «манкунианцами» он выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. 

Дважды сыграл на чемпионатах мира в составе сборной Нидерландов.

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Бавария Дэйли Блинд трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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