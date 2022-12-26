Английский топ-клуб начал переговоры по Гвардиолу

«Манчестер Сити» начал работу над трансфером центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

«Горожане» – далеко не единственные претенденты на 20-летнего футболиста сборной Хорватии: в его подписании также заинтересованы мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские гранды. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» уже вступил в переговоры по центрбеку. Цена вопроса может превысить 100 млн евро.

Контракт Йошко Гвардиола с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.