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Английский топ-клуб начал переговоры по Гвардиолу

26 Декабря 2022 • 01:29 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

«Манчестер Сити» начал работу над трансфером центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола.

«Горожане» – далеко не единственные претенденты на 20-летнего футболиста сборной Хорватии: в его подписании также заинтересованы мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другие европейские гранды. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» уже вступил в переговоры по центрбеку. Цена вопроса может превысить 100 млн евро.

Контракт Йошко Гвардиола с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.
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Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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