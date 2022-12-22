Анри: «Думаю, однажды Холанн забьёт шесть голов в одном матче за «Манчестер Сити»

Экс-игрок сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, что думает об Эрлинге Холанне.

Норвежский нападающий провёл сверхрезультативный старт сезона после перехода из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», и бывший французский форвард считает, что 22-летний игрок продолжит удивлять всех своими бомбардирскими показателями: «Холанн – нападающий старой школы. Всё, чего он хочет, – забивать голы. Учитывая, сколько моментов создаёт «Манчестер Сити», думаю, однажды Эрлинг забьёт шесть мячей в одной игре. Ему вполне под силу добраться до отметки в 50 голов за сезон», – цитирует Daily Mail Анри.

В 13 поединках Премьер-лиги в цветах «горожан» Эрлинг Холанн отличился 18 раз.