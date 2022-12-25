«Манчестер Сити» может отдать в аренду игрока, набравшего лишний вес на ЧМ-2022

В «Манчестер Сити» крайне недовольны физической формой полузащитника Кэлвина Филлипса.

«Он не травмирован, он просто вернулся с лишним весом», – открыто ответил рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, объясняя причину отсутствия хавбека в заявке. Как информирует Manchester Evening News, 27-летний футболист сборной Англии не будет играть, пока не вернёт оптимальные кондиции, и «Манчестер Сити» может отдать его в аренду уже в январе.

Кэлвин Филлипс пополнил ряды команды летом текущего года, перебравшись из «Лидса» за 49 млн евро. На чемпионате мира полузащитник появился на поле дважды.