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Гвардиола: Холанну день за днём становится только лучше

28 Декабря 2022 • 04:49 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
Через 17 ч. 35 мин.

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о состоянии звёздного норвежского форварда Эрлинга Холанна.

Гвардиола сказал, что день за днём норвежскому футболисту становится только лучше, так что к ближайшему матчу национального чемпионата с «Лидсом» Холанн будет готов. Тренер отметил, что игрок тренируется столько, сколько может.

«Надеюсь, что он наберёт необходимые кондиции, так как он очень нужен нам. И да, в матче с «Ливерпулем» Эрлинг был очень хорош», - добавил Гвардиола.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в английском чемпионате в составе «горожан» 13 поединков, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Эрлинг Холанн
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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