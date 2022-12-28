Гвардиола: Холанну день за днём становится только лучше

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам о состоянии звёздного норвежского форварда Эрлинга Холанна.

Гвардиола сказал, что день за днём норвежскому футболисту становится только лучше, так что к ближайшему матчу национального чемпионата с «Лидсом» Холанн будет готов. Тренер отметил, что игрок тренируется столько, сколько может.

«Надеюсь, что он наберёт необходимые кондиции, так как он очень нужен нам. И да, в матче с «Ливерпулем» Эрлинг был очень хорош», - добавил Гвардиола.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в английском чемпионате в составе «горожан» 13 поединков, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи.