Холанн оказал ключевое влияние на решение Гвардиолы продлить контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн произвёл впечатление на своего наставника.

Норвежец выдающимся образом проявил себя после перехода из дортмундской «Боруссии», забив 23 гола в 16 матчах за «горожан». По информации The Athletic, именно то, как быстро 22-летний форвард адаптировался к стилю игры «Манчестер Сити» и сходу усилил команду, оказало ключевое влияние на решение Гвардиолы продолжить своё пребывание в клубе.

Действующее соглашение специалиста истекает летом 2023 года, однако руководство «Манчестер Сити», как сообщается, уже согласовало с испанцем новый договор.