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«Манчестер Сити» ведёт переговоры с Гюндоганом по новому контракту

23 Декабря 2022 • 11:08 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

«Манчестер Сити» хочет оставить в команде полузащитника Илкая Гюндогана, который выступает на «Этихад Стэдиум» с 2016 года. По информации от журналиста Николо Скиры, стороны ведут переговоры по новому контракту.

Как сообщает источник, если всё пройдёт гладко, немец подпишет с «горожанами» соглашение до 2025 года. Напомним, что на данный момент Гюндогану уже 32 года, но несмотря на это, Илкай по-прежнему является одним из ключевых игроков «Манчестер Сити».

Действующий контракт Гюндогана подходит к концу летом 2023 года. Из-за этого к футболисту приписывали интерес со стороны каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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