«Манчестер Сити» и «Милан» могут обменяться игроками

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере нападающего «Милана» Рафаэла Леау, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, «горожане» намерены предложить итальянскому клубу Джека Грилиша в обмен на 23-летнего португальца. Руководство «Милана», в свою очередь, считает такой обмен неравноценным, хоть и не против подписать 27-летнего англичанина.

В нынешнем сезоне Леау провёл за «россонери» 20 матчей, отметившись в них семью голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 85 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к вингеру «Милана» также проявляет лондонский «Челси».

На счету Грилиша один забитый мяч в 17 играх за «Манчестер Сити». Рыночная стоимость игрока сборной Англии сейчас составляет 70 миллионов евро.