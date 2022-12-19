Фабрегас: «Манчестер Сити» с Альваресом и Холанном — это не очень честно»

Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» Сеск Фабрегас высказался о дуэте нападающих «Манчестер Сити» — Хулиане Альваресе и Эрлинге Холанне.

«Манчестер Сити» с Хулианом Альваресом и Эрлингом Холанном — это ведь не очень честно, правда?» — написал чемпион мира и Европы в своих социальных сетях.

Напомним, что на катарском чемпионате мира Альварес стал основным нападающим аргентинской сборной, забив четыре мяча на победном для неё турнире. Эрлинг Холанн является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги с 18 голами после 13 проведённых встреч.