Холанн установил рекорд результативности при Гвардиоле

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити», один из основных фаворитов турнира, встречается в гостях с «Лидсом». В самом конце первой половины игры счет открыл Родри, а во второй ее части слово взял, конечно же, Эрлинг Холанн. Первый его мяч, ставший вторым в матче, был 25-м голом Холанна с момента перехода в свой нынешний клуб - в его 20-м матче за команду. Как оказалось, еще никто и никогда ранее при Хосепе Гвардиоле, во всех клубах, в которых работал каталонский супернаставник, не забивал так много своих первых двадцати матчах.

Следить за событиями игры семнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Лидсом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.