Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» в январе 2022 года могла подписать Альвареса и Фернандеса за 30 миллионов евро

21 Декабря 2022 • 13:05 Комментировать (2)
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Каталонская «Барселона» год назад могла усилиться двумя футболистами «Ривер Плейта» всего за 30 миллионов евро. Речь идёт о нападающем «Манчестер Сити» Хулиане Альваресе и полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесе, которые недавно стали чемпионами мира в составе сборной Аргентины.

По информации от издания Sport, эти футболисты в январе 2022 года были интересны «Барселоне». Обоих игроков можно было бы заполучить за 30 миллионов евро, но в итоге «сине-гранатовые» посчитали этот ход рискованным и переключили внимание на другие варианты.

В данный момент «Бенфика» просит за Фернандеса свыше 100 миллионов евро. Что касается Альвареса, «Манчестер Сити» наверняка оценивает его приблизительно в ту же сумму, хотя руководство «горожан» совсем не намерено расставаться с игроком.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Манчестер Сити Хулиан Альварес Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
slain
21 Декабря 2022 в 14:22
Ой, да у каждого клуба найдется с несколько десятков таких историй про "могли бы".

Задним умом все хороши, никто тогда не знал что из них в итоге получится
(да и к тому же все еще не факт что они вырастут в стабильных топов)
ARTUR
21 Декабря 2022 в 13:38
Здорово лоханулись , зато у них есть Левандовски .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не будет продлевать контракт Мины
13:46 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет предложить Рэшфорду более долгосрочный контракт, несмотря на продление до 2024 года 1
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» опережает «Реал» в борьбе за Гвардиола
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Атлетико» по Гризманну 3
13:18 · Англия. Премьер-лига
Кейн – самая главная и дорогая цель «Баварии» на позицию форварда, но у клуба есть ещё два варианта
13:11 · Англия. Премьер-лига
Вивелл – новый технический директор «Челси» 1 официально
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе 2022 года могла подписать Альвареса и Фернандеса за 30 миллионов евро 2
12:42 · Англия. Премьер-лига
Кунья станет самым дорогим игроком в истории «Вулверхэмптона»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Фофана: «Вернусь на поле раньше, чем через месяц»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Фернандесом
11:54 · Англия. Премьер-лига
Эррера рассказал, как справлялся с Азаром в матчах за «МЮ» против «Челси»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Мы были счастливы, когда Нуньес к нам присоединился»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Очень жаль, что Диас получил травму»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай рассказал, как поздравил Мартинеса с победой на чемпионате мира
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в борьбе за Мукоко
Все новости
Рекомендуем