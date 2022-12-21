«Барселона» в январе 2022 года могла подписать Альвареса и Фернандеса за 30 миллионов евро

Каталонская «Барселона» год назад могла усилиться двумя футболистами «Ривер Плейта» всего за 30 миллионов евро. Речь идёт о нападающем «Манчестер Сити» Хулиане Альваресе и полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесе, которые недавно стали чемпионами мира в составе сборной Аргентины.

По информации от издания Sport, эти футболисты в январе 2022 года были интересны «Барселоне». Обоих игроков можно было бы заполучить за 30 миллионов евро, но в итоге «сине-гранатовые» посчитали этот ход рискованным и переключили внимание на другие варианты.

В данный момент «Бенфика» просит за Фернандеса свыше 100 миллионов евро. Что касается Альвареса, «Манчестер Сити» наверняка оценивает его приблизительно в ту же сумму, хотя руководство «горожан» совсем не намерено расставаться с игроком.