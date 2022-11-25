Де Брёйне: «Новый контракт Гвардиолы заметно упростит мне жизнь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал новость о том, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола продлил свой контракт с клубом до лета 2025 года.

«Это заметно упростит мне жизнь. Я чувствую себя очень комфортно рядом с ним. Он невероятным образом ведёт команду. Оба наших контракта рассчитаны до 2025 года, так что это упрощает задачу. Я очень счастлив», – заявил де Брёйне на пресс-конференции.

Напомним, что под руководством Гвардиолы де Брёйне выиграл 4 чемпионских титула Английской премьер-лиги. Сейчас на счету бельгийца 3 гола и 9 ассистов в чемпионате.