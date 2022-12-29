Холанн набрал 100-е результативное очко в топ-5 чемпионатах Европы - 82 гола плюс 18 передач

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Дважды в этом матче отличился норвежский форвард Эрлинг Холанн - именно его голы в итоге и сломили сопротивление «Лидса».

Как выяснилось, в ходе матча Холанн набрал свое сотое очко в сумме выступлений в матчах пяти лучших европейских чемпионатов. Речь идет о выступлениях в «Боруссии» из Дортмунда, а также «Манчестер Сити». Помимо этого, Холанн успел поиграть и в «Ред Булл Зальцбурге», но его успехи там в эту статистику не входят.

Большую часть из ста баллов составляют, конечно же, голы - 82 мяча. Также он 18 раз успешно ассистировал своим партнерам по «Боруссии» и «Манчестер Сити».