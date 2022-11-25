Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави: «У Гвардиолы уникальное понимание футбола»

25 Ноября 2022 • 23:23 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о своём бывшем тренере и нынешнем руководителе «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«У Гвардиолы уникальное понимание футбола. Так или иначе, он хочет, чтобы вы понимали, как игра должна эволюционировать. Он изменил способ защиты, сделав акцент на атакующих действиях», — цитирует слова Хави пресс-служба английского чемпиона.

Напомним, что Хосеп Гвардиола возглавил «горожан» в 2016 году, выиграв четыре титула победителей Английской премьер-лиги. Хави встал у руля родной «Барселоны» лишь в прошлом календарном году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
00:02 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» выбыл из гонки за Беллингемом, на игрока осталось три претендента
25 Ноября
23:23 · Англия. Премьер-лига
Хави: «У Гвардиолы уникальное понимание футбола»
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду чемпионата Франции
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Мне нравится Лукаку, но в свою команду я бы взял Холанна»
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассчитывает вернуть Депая в январе
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не готов платить 100 млн евро за потенциального преемника Роналду
21:04 · Англия. Премьер-лига
​Английский клуб из 14-й лиги готов сделать Роналду самым высокооплачиваемым футболистом команды за 35 фунтов в неделю 1
20:47 · Англия. Премьер-лига
​35-летний Вивелл близок к тому, чтобы получить должность в «Челси»
19:45 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в подписании Траоре
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не отказывается от намерений по приобретению Бастони
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» нацелилась на дорогостоящего хавбека сборной Англии
16:59 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Я хочу играть за свой клуб каждую неделю и буду бороться за это»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Новый контракт Гвардиолы заметно упростит мне жизнь»
16:48 · Англия. Премьер-лига
Чалоба – о подписании нового контракта с «Челси»: «Я на седьмом небе от счастья»
16:43 · Англия. Премьер-лига
ПСВ оценивает Гакпо в 60 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем