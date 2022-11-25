Хави: «У Гвардиолы уникальное понимание футбола»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о своём бывшем тренере и нынешнем руководителе «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«У Гвардиолы уникальное понимание футбола. Так или иначе, он хочет, чтобы вы понимали, как игра должна эволюционировать. Он изменил способ защиты, сделав акцент на атакующих действиях», — цитирует слова Хави пресс-служба английского чемпиона.

Напомним, что Хосеп Гвардиола возглавил «горожан» в 2016 году, выиграв четыре титула победителей Английской премьер-лиги. Хави встал у руля родной «Барселоны» лишь в прошлом календарном году.