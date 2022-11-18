Руни сравнил «Барселону» Гвардиолы с нынешним «Манчестер Сити»

Бывший английский нападающий Уэйн Руни рассказал, в чём похожи «Барселона» и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Барселона» тех времён – это не только Месси, – рассказывает Руни, которого цитируют английские ресурсы. – Это также Хави, Иньеста, Бускетс – умение этих футболистов управлять игрой делало ту команду такой великой. Они могли ходить по полю пешком половину матча, а затем вдруг оживали – и всем становилось страшно. Нечто похожее сейчас демонстрирует «Манчестер Сити»: умение в нужный момент перестроиться и резко сменить темп – вот что убивает соперников», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».