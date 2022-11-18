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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни сравнил «Барселону» Гвардиолы с нынешним «Манчестер Сити»

18 Ноября 2022 • 21:09 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Бывший английский нападающий Уэйн Руни рассказал, в чём похожи «Барселона» и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Барселона» тех времён – это не только Месси, – рассказывает Руни, которого цитируют английские ресурсы. – Это также Хави, Иньеста, Бускетс – умение этих футболистов управлять игрой делало ту команду такой великой. Они могли ходить по полю пешком половину матча, а затем вдруг оживали – и всем становилось страшно. Нечто похожее сейчас демонстрирует «Манчестер Сити»: умение в нужный момент перестроиться и резко сменить темп – вот что убивает соперников», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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NOBODY
18 Ноября 2022 в 21:14
Нечто похожее сейчас демонстрирует «Манчестер Сити»: умение в нужный момент перестроиться и резко сменить темп ....----
что мы и увидели в полуфинале с Реалом )))))
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