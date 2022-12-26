Де Брёйне: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне откровенно высказался о положении дел в сборной Бельгии.

Бельгийцы провалились на чемпионате мира в Катаре, не сумев выйти из группы. Сразу после провала главный тренер команды Роберто Мартинес объявил о своём уходе.

«Мы должны принять свою неудачу и надеяться, что в следующий раз всё пройдёт гораздо лучше. Мы достойно сыграли только во втором тайме против Хорватии – все остальные матчи на ЧМ-2022 были провальными, да и в целом в последние годы мы выступаем не лучшим образом. Сборная Бельгии давно не показывала хороший футбол, результаты тоже оставляют желать лучшего. Тренер ушёл, теперь нас ждёт новый этап», – цитирует журналист Альфредо Педулла 31-летнего игрока.