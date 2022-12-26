Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Де Брёйне: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»

26 Декабря 2022 • 03:23 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне откровенно высказался о положении дел в сборной Бельгии.

Бельгийцы провалились на чемпионате мира в Катаре, не сумев выйти из группы. Сразу после провала главный тренер команды Роберто Мартинес объявил о своём уходе.

«Мы должны принять свою неудачу и надеяться, что в следующий раз всё пройдёт гораздо лучше. Мы достойно сыграли только во втором тайме против Хорватии – все остальные матчи на ЧМ-2022 были провальными, да и в целом в последние годы мы выступаем не лучшим образом. Сборная Бельгии давно не показывала хороший футбол, результаты тоже оставляют желать лучшего. Тренер ушёл, теперь нас ждёт новый этап», – цитирует журналист Альфредо Педулла 31-летнего игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Бельгии Роберто Мартинес Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
03:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»
02:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Правда всё равно всплывёт» – друг Бензема жёстко высказался в адрес Дешама и сборной Франции
02:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Клопп: «Месси – лучший футболист за всё время, что я живу, очень рад за Лео»
25 Декабря
21:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гаттузо назвал современного футболиста, похожего на него
20:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано - фанатам Марадоны: «Идите к чёрту, весь мир у ног Месси» 4
20:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реднапп выбрал между Месси и Роналду
19:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок клуба РПЛ: «Если Месси в твоей команде, ты уже победил» 1
16:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста: «Меня не удивило, что Бускетс завершил карьеру в сборной Испании, он не видит себя в команде в будущем»
15:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Капелло: «Все использовали схему 9-1»
13:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие высказался о чемпионстве Месси
11:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кроос с сарказмом ответил на критику в провале ЧМ
11:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жена Месси в сексуальном платье станцевала перед Лионелем 7 видео
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эвра: «После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Марадоны»
10:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пануччи: «Я был уверен, что Аргентина выиграет»
10:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-тренер сборной Украины: «Инфантино и Чеферин продали ЧМ в Россию и Катар» 4
Все новости
Рекомендуем