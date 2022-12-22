Холанн соскучился по футбол и рвётся на поле

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн пропустил чемпионат мира, став одним из лучших игроков в мире, не принявших участие в соревновании «лучших из лучших». Холанн признался, что ему стало не хватать футбола, ведь последний свой матч он провёл почти полтора месяца назад - это пауза, которая сравнима по продолжительности с летней.

- Ребята уехали, а я работаю сам, работаю напряженно. Иногда работать самому становится скучно. Но время идет. Мне не хватает голов и пасов Кевина де Брёйне, да и по остальным партнерам по команде очень соскучился, - цитирует слова Эрлинга Холанна Sky Sport.