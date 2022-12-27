Де Брёйне: «Хулиан Альварес будет чувствовать себя ещё увереннее в статусе чемпиона мира»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался об уровне товарища по команде Хулиана Альвареса.

Аргентинский нападающий защищает цвета «горожан» с начала текущего сезона. В декабре он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

«Когда речь идёт об игроке, который приезжает из Южной Америки, вы никогда не можете точно знать, как быстро он адаптируется, но Хулиан оказался очень зрелым футболистом. Думаю, в статусе чемпиона мира он будет чувствовать себя ещё увереннее, и я рад за него.

Присоединившись к нам, он быстро показал, на что способен. Да, он не всегда выходит в стартовом составе, но его вклад по ходу сезона становился всё более очевидным», – заявил бельгиец на пресс-конференции.