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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разобраться с «Лидсом»

29 Декабря 2022 • 00:58 Комментировать
Лидс
1:3
Манчестер Сити
окончен

В среду «Манчестер Сити» возобновил выступление в Премьер-лиге в гостях у «Лидса». Команда Хосепа Гвардиолы без сомнений была лучшей на поле и выполнила задачу за 19 минут на стыке таймов. Перед уходом на перерыв сработала контратака гостей, и Родри добавил мяч после парированной попытки Рияда Мареза. Джек Грилиш выбежал один на один с голкипером и вывел Эрлинга Холанна на пустые ворота. Эта парочка создала еще один момент на скорости, и норвежец оформил дубль. «Лидс» провел гол престижа после подачи углового - 3:1.

«Манчестер Сити» снова второй, отставание от «Арсенала» - 5 очков.

Протокол игры  
Лидс1:3Манчестер Сити
  45'Родри Эрнандес (0:1)
  51'Холанн Эрлинг (0:2)
  64'Холанн Эрлинг (0:3)
(1:3) Стрёйк Паскаль73'  
Мелье ИлланКристенсен Расмус 65' (Эйлинг Люк ( 65') Кох РобинКупер Лиам 72' (Льоренте Диего ( 72') Стрёйк ПаскальГринвуд Сэм  85'Форшоу Адам 66' (Клих Матеуш ( 66'  70') Рока МаркАаронсон Бренден 83' (Гиаби Дарко ( 83') Морено Родриго 72' (Гелхардт Джо ( 72') Ньонто Вильфред  71'
Запасные: Саммервилл КрисенсиоРоблес ЖоэльФирпо ЖуниорХаррисон Джек
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльАке НатанДе Брёйне КевинЛьюис Рико  62' 68' (Канселу Жоау ( 68') Родри Эрнандес  81'Гюндоган ИлкайМарез Рияд 88' (Палмер Коул ( 88'  90') Холанн ЭрлингГрилиш Джек 73' (Фоден Фил ( 73')
Запасные: Уокер КайлЛапорт ЭмерикСилва БернардуГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега Штефан
28 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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