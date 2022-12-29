Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разобраться с «Лидсом»

В среду «Манчестер Сити» возобновил выступление в Премьер-лиге в гостях у «Лидса». Команда Хосепа Гвардиолы без сомнений была лучшей на поле и выполнила задачу за 19 минут на стыке таймов. Перед уходом на перерыв сработала контратака гостей, и Родри добавил мяч после парированной попытки Рияда Мареза. Джек Грилиш выбежал один на один с голкипером и вывел Эрлинга Холанна на пустые ворота. Эта парочка создала еще один момент на скорости, и норвежец оформил дубль. «Лидс» провел гол престижа после подачи углового - 3:1.
«Манчестер Сити» снова второй, отставание от «Арсенала» - 5 очков.
Протокол игры
|45'Родри Эрнандес (0:1)
|51'Холанн Эрлинг (0:2)
|64'Холанн Эрлинг (0:3)
|(1:3) Стрёйк Паскаль73'
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус65' (Эйлинг Люк (65') •Кох Робин•Купер Лиам72' (Льоренте Диего (72') •Стрёйк Паскаль•Гринвуд Сэм• 85'Форшоу Адам66' (Клих Матеуш (66') • 70'Рока Марк•Ааронсон Бренден83' (Гиаби Дарко (83') •Морено Родриго72' (Гелхардт Джо (72') •Ньонто Вильфред 71'
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Аканджи Мануэль•Аке Натан•Де Брёйне Кевин•Льюис Рико 62'68' (Канселу Жоау (68') •Родри Эрнандес• 81'Гюндоган Илкай•Марез Рияд88' (Палмер Коул (88') • 90'Холанн Эрлинг•Грилиш Джек73' (Фоден Фил (73')
28 декабря. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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