Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разобраться с «Лидсом»

В среду «Манчестер Сити» возобновил выступление в Премьер-лиге в гостях у «Лидса». Команда Хосепа Гвардиолы без сомнений была лучшей на поле и выполнила задачу за 19 минут на стыке таймов. Перед уходом на перерыв сработала контратака гостей, и Родри добавил мяч после парированной попытки Рияда Мареза. Джек Грилиш выбежал один на один с голкипером и вывел Эрлинга Холанна на пустые ворота. Эта парочка создала еще один момент на скорости, и норвежец оформил дубль. «Лидс» провел гол престижа после подачи углового - 3:1.

«Манчестер Сити» снова второй, отставание от «Арсенала» - 5 очков.