Холанн: «Мог забить и пять голов, я голоден»

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Два гола записал на свой счет норвежский суперфорвард Эрлинг Холанн, который прокомментировал итоги игры. По словам Холанна, он мог забить в этом матче все пять голов.

- У меня есть цель по голам на сезон, но я вам не назову ее. Скажу лишь, что в раздевалке после матча сказал партнерам, что мог забить пять голов. Но сказал также и то, что важнее всего командная победа. Мы преследуем «Арсенал». Я подзарядил свои батарейки, пока остальные играли на чемпионате мира. Смотреть, как другие забивают и блистают в Катаре, раздражало и подхлестывало меня. Я голоден, - цитирует Холанна BBC Sport.