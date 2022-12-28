Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча АПЛ между «Лидсом» и «Манчестер Сити»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на поединок английского чемпионата между «Лидсом» и «Манчестер Сити».

Мор сказал«РБ-Спорту», что обе команды будут предельно мотивированы, ведь «Лидс» сражается за выживание и для них каждый балл сейчас на вес золота, а «горожане» Гвардиолы хотят догнать лидирующий «Арсенал».

«Команды находятся в отличной форме, но, как бы «Лидс» не старался, победу всё равно одержат подопечные Хосепа Гвардиолы», - добавил экс-спартаковец.

Напомним, что поединок между «Лидсом» и манкунианцами состоится сегодня, 28 декабря, в 23.00 по московскому времени.