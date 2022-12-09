Имя Холанна стало кошмаром не только для английских защитников, но также и для комментаторов

Мы уже сообщали о том, что в Швеции у владельцев туристического комплекса возникли «комплексы» из-за имени Эрлинга Холанна - оказывается, адрес их кемпинга потерялся в тоннах ссылок на публикации, в которых упоминается супер-панадающий «Манчестер Сити».

Но и в самой Англии уже слегка «устали» от Холанна - и не только защитники, которых он терзал и будет терзать, а также комментаторы. British Institute of Verbatim Reporters провел типичное британское расследование, выяснив, что его фамилия среди самых популярных личностей Англии (не только футбола, а страны в целом) располагается на втором месте в смысле частоты ошибок, допускаемых при ее произношении.

Чаще ошибаются лишь с именем... премьер-министра страны Риши Сунака. Президент США Джо Байден, к примеру, называет Сунака как «Рашид Санук». А вот знает ли Байден, кто такой Холанн, нам, увы, неизвестно.