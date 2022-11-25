Альварес – лучший игрок «Манчестер Сити» в ноябре по версии болельщиков

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес был признан лучшим футболистом своего клуба в ноябре по версии болельщиков. Об этом стало известно благодаря информации на официальном сайте «горожан».

На счету Альвареса три гола и две результативные передачи в ноябре, которые были забиты в каждом из трёх турниров, в которых «Манчестер Сити» принимал участие. Футболист забивал таким командам, как «Севилья», «Челси» и «Фулхэм».

В данный момент Хулиан защищает цвета сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Футболист не является основным в команде Лионеля Скалони. В первом туре группового этапа против Саудовской Аравии Альварес вышел на замену, но не смог помочь команде вырвать хотя бы ничью.