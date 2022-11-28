Гвардиола: «Я бы вернулся в «Барселону», если бы считал, что клубу это необходимо»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о своём возвращении в «Барселону».

Специалист возглавлял каталонцев с 2008 по 2012 год, завоевав все возможные трофеи.

«Не нужно думать, что «Барселона» не может без меня. Как мы видели, когда Пеп ушёл, клуб продолжил добиваться успеха. Если бы я считал, что необходим «Барселоне», то вернулся бы, но это не так. Всему своё время, в футболе есть свои этапы и циклы, и если однажды мне суждено будет вернуться, то это произойдёт естественным образом», – приводит Mundo Deportivo слова испанского наставника, недавно договорившегося о новом контракте с «Манчестер Сити».