Марш: «Холанн вместе с отцом поздравили меня, когда я получил работу в «Лидсе»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш признался, что получил поздравления от Эрлинга Холанна и его отца Альфа-Инге, когда возглавил «павлинов», сменив на своём посту Марсело Бьелсу.

«Эрлинг родился в Лидсе, его отец выступал за команду. Я думаю, что этот клуб у него в сердце. Когда я возглавил «Лидс», Эрлинг вместе с отцом поздравили меня», – сказал Марш на пресс-конференции.

Напомним, Марш тренировал Холанна в сезоне-2019/20, когда возглавлял «Ред Булл Зальцбург». Именно под руководством этого тренера Эрлинг совершил прорыв в групповом этапе Лиги чемпионов, после чего зимой перебрался в дортмундскую «Боруссию».