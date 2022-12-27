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Марш: «Холанн вместе с отцом поздравили меня, когда я получил работу в «Лидсе»

27 Декабря 2022 • 15:03 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш признался, что получил поздравления от Эрлинга Холанна и его отца Альфа-Инге, когда возглавил «павлинов», сменив на своём посту Марсело Бьелсу.

«Эрлинг родился в Лидсе, его отец выступал за команду. Я думаю, что этот клуб у него в сердце. Когда я возглавил «Лидс», Эрлинг вместе с отцом поздравили меня», – сказал Марш на пресс-конференции.

Напомним, Марш тренировал Холанна в сезоне-2019/20, когда возглавлял «Ред Булл Зальцбург». Именно под руководством этого тренера Эрлинг совершил прорыв в групповом этапе Лиги чемпионов, после чего зимой перебрался в дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Эрлинг Холанн Джесси Марш Альф-Инге Холанн
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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