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«Манчестер Сити» претендует на форварда, оценённого в 40 млн евро слухи

15 Ноября 2022 • 20:40 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафор может продолжить карьеру в Англии.

Ранее уже сообщалось об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Милана» и «Интера», также среди претендентов назывался «Манчестер Юнайтед». По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, побороться за подписание швейцарца намерен «Манчестер Сити». Трансфер может состояться в январе, а потенциальная сумма сделки оценивается в 35-40 млн евро.

Ноа Окафор забил десять голов за «Ред Булл Зальцбург» в 22 матчах нынешней кампании, включая три взятия ворот в шести поединках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ред Булл Зальцбург Ноа Окафорд Трансферы футбола - зима 2023
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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