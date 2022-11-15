Нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафор может продолжить карьеру в Англии.

Ранее уже сообщалось об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Милана» и «Интера», также среди претендентов назывался «Манчестер Юнайтед». По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, побороться за подписание швейцарца намерен «Манчестер Сити». Трансфер может состояться в январе, а потенциальная сумма сделки оценивается в 35-40 млн евро.

Ноа Окафор забил десять голов за «Ред Булл Зальцбург» в 22 матчах нынешней кампании, включая три взятия ворот в шести поединках Лиги чемпионов.