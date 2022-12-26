Де Брёйне: «Холанн – маленький мальчик, одержимый голами»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мыслями об Эрлинге Холанне.

22-летний норвежец возглавляет список бомбардиров Премьер-лиги с 18 забитыми мячами, а 31-летний бельгиец – лучший ассистент чемпионата (9 голевых передач).

«Эрлинг – обычный футболист, он ведёт себя так же, как и остальные, а не как звезда. Он всё ещё маленький мальчик, наслаждающийся жизнью и футболом, и он очень серьёзно относится к игре. Его одержимость голами – это нечто уникальное: он настолько помешан, что может забить 600, 700 или 800 голов за карьеру, если продолжит в том же духе», – приводит журналист Джо Брэй слова де Брёйне.