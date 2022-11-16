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Уокер поделился секретом успеха Гвардиолы

16 Ноября 2022 • 20:33 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о своём наставнике Хосепе Гвардиоле.

32-летний футболист пропустил значительную часть нынешнего сезона из-за травмы, однако попал в заявку на чемпионат мира. В интервью официальному каналу сборной Англии Уокер рассказал, в чём сильные стороны Гвардиолы: «Не знаю, какой он вне футбола, но с нами он часто смеётся и шутит. Он очень счастлив, когда мы побеждаем. Каждую игру и каждую тренировку он проживает так, словно она последняя в его жизни, и именно поэтому он так успешен», – заявил латераль «горожан».

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контракт специалиста истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Хосеп Гвардиола Кайл Уокер
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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