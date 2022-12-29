Марш: «Соперник манипулирует игрой»

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Итоги игры прокомментировал наставник «Лидса» Джесси Марш, который посетовал на неизбежные сложности, возникающие в игре против такого соперника, как «Манчестер Сити».

- Соперник умеет манипулировать игрой, держанием мяча, умеет разбалансировать ваши планы, они смогли получить свой гол в первом тайме, что стало разочарованием для нас. Когда у «Сити» появляется пространство, вы начинаете быстрее уставать и проигрывать все больше мячей, что и произошло с нами, - цитирует Марша BBC Sport.