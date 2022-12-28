Гвардиола: «Лидс» – один из самых неприятных соперников, я бы предпочёл матч с кем-нибудь другим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не в восторге от предстоящей встречи с «Лидсом».

Матч состоится 28 декабря в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги.

«Это одна из самых тяжёлых игр. Я бы предпочёл иметь дело с другим соперником в первом матче после возобновления чемпионата. «Лидс» – самая агрессивная команда лиги, если верить статистике. У нас не будет времени на размышления, мы должны действовать безошибочно», – заявил испанский рулевой в преддверии поединка.

«Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 32 очка, а «Лидс» располагается на 15-й позиции с 15 баллами.