​Гвардиоле пришлось извиняться перед тренерами «Лидса» из-за бутылки

В среду вечером «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Лидс» в матче Премьер-лиги со счётом 3:1. В концовке игры «горожане» могли забивать четвёртый гол, но упустили момент. Рулевой команды Хосеп Гвардиола от разочарования пнул бутылку, и она оказалась в технической зоне «Лидса». Испанский тренер сразу же направился к своим оппонентам, чтобы принести извинения.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт уже в субботу, 31 декабря. В последний день 2022 года команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «Эвертон».

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.