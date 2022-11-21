Родри: «Гвардиола сделал меня топ-футболистом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

По словам 26-летнего футболиста, испанский наставник оказал большое влияние на его развитие.

«Гвардиола сделал меня топ-футболистом в плане моего понимания игры, того, как я должен себя вести, моей роли в команде. Он один из лучших», — заявил Родри.

Также хавбек отметил, что несмотря на все выигранные трофеи, Гвардиола сохраняет мотивацию для новых побед и не позволяет себе расслабляться.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Ранее он работал в «Барселоне» и мюнхенской «Баварии». Под руководством испанца «горожане» четырежды выигрывали чемпионат Англии.