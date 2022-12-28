​Холанн заплёл косички

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки команды. На фото видно новую причёску Холанна – норвежский футболист заплёл косички.

«Режим викинга активирован», - такими словами подписал Холанн фотографию.

В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Лидса» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей, в которых забил 24 гола.