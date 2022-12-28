Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн заплёл косички

28 Декабря 2022 • 16:57 Комментировать (3)
Лидс
...
Манчестер Сити
Через 5 ч. 20 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки команды. На фото видно новую причёску Холанна – норвежский футболист заплёл косички.

«Режим викинга активирован», - такими словами подписал Холанн фотографию.

В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Лидса» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей, в которых забил 24 гола.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
28 Декабря 2022 в 17:13
очередной дурачек ... сначала косички потом повязки пестрые , одни какие полупокеры..
HG2017
28 Декабря 2022 в 17:21
С кем поведёшься.. Хотя он и сам из самой толерантной страны.
ARTUR
28 Декабря 2022 в 17:22
фиг его знает какая теперь самая толерантная... вся скандинавия полный садом и гомора
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в Макаллистере слухи
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Холанн заплёл косички 3
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Бетинью отреагировал на ошибочное включение в заявку «Манчестер Юнайтед»
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на хавбека «Интера»
16:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг разочарован тем, что «МЮ» упустил трансфер Гакпо
16:28 · Англия. Премьер-лига
Личный тренер Риса Джеймса высказался о новой травме игрока
16:26 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может перейти в «Коринтианс»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Аллегри хочет усилить «Ювентус» игроком «МЮ»
16:10 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» не исключают, что помимо Гакпо в январе будет ещё один трансфер
15:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – фаворит в борьбе за Энцо Фернандеса, но «Челси» тоже в гонке
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски – о «Ювентусе»: «Думал, что нахожусь не в том месте»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «2022-й год был для меня тяжелейшим»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Я должен играть лучше»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Считаю Джеймса лучшим правым защитником в мире»
15:03 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Я перешёл в «Тоттенхэм», чтобы вернуться к нормальной жизни»
Все новости
Рекомендуем