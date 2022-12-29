Ширер: «Очень профессионально от «Манчестер Сити»

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Итоги игры прокомментировал Алан Ширер, до сих пор остающийся лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги.

Он назвал выступление «Манчестер Сити» профессиональным, порадовавшись игре команды как в первом, так и во втором тайме.

- Очень профессионально от «Манчестер Сити». Хорошая игра как в первом, так и во втором тайме. «Лидс» заслужил свой гол, но они ни разу не выглядели проблемой для «Манчестер Сити», - цитирует слова Алана Ширера BBC Sport.