Силва: «Диаш – один из моих лучших друзей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о своей дружбе с защитником Рубеном Диашем, с которым также вместе выступает за сборную Португалии. Напомним, оба футболиста сегодня начнут свой путь на чемпионате мира в матче против Ганы, который пройдёт вечером.

«Он один из моих лучших друзей. Как человек, Рубен – очень хороший парень, а также тот, кто работает на команду. Он всегда пытается помочь своим товарищам. Приятно иметь возможность тренироваться с ним каждый день», – цитирует Силву официальный сайт «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Силва отметился двумя голами и пятью результативными передачами в Английской премьер-лиге.