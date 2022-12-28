Гвардиола: «Ещё одна осечка – и нам будет очень трудно догнать «Арсенал»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о силе конкурентов.

Лидирующий в турнирной таблице Премьер-лиги «Арсенал» имеет в своём активе 40 очков после 15 матчей. Отставание «горожан» составляет восемь баллов при одном матче в запасе. 28 декабря команда Гвардиолы сыграет в гостях против «Лидса».

«После нашего поражения от «Брентфорда» [перед паузой на чемпионат мира] мы должны показать максимальную стабильность, учитывая силу «Арсенала» и уровень оппонентов, находящихся позади нас. Нам нужно быть предельно осторожными и внимательными: ещё одна осечка – и догнать «Арсенал» будет очень тяжело», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».