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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марез: «Мы сосредоточены не только на «Арсенале»

26 Декабря 2022 • 20:35 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Игрок атаки «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался перед тем, как его команда возобновит выступление в АПЛ после паузы на чемпионат мира по футболу.

«Мы нацелены на то, чтобы выиграть ещё один титул, но сосредоточены не только на «Арсенале» - в Англии много сильных команд», - цитируют игрока Manchester Evening News.

Сыграет в матче Премьер-лиги «Манчестер Сити» послезавтра. Соперником в гостях станет «Лидс», матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас отрыв лондонского «Арсенала» от «Манчестер Сити» в турнирной таблице составляет пять очков. Но эти пять очков могут легко превратиться в два, если «канонирам» не повезёт сегодня в игре с «Вест Хэмом», а «горожане» послезавтра одержат победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Рияд Марез
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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