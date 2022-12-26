Марез: «Мы сосредоточены не только на «Арсенале»

Игрок атаки «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался перед тем, как его команда возобновит выступление в АПЛ после паузы на чемпионат мира по футболу.

«Мы нацелены на то, чтобы выиграть ещё один титул, но сосредоточены не только на «Арсенале» - в Англии много сильных команд», - цитируют игрока Manchester Evening News.

Сыграет в матче Премьер-лиги «Манчестер Сити» послезавтра. Соперником в гостях станет «Лидс», матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас отрыв лондонского «Арсенала» от «Манчестер Сити» в турнирной таблице составляет пять очков. Но эти пять очков могут легко превратиться в два, если «канонирам» не повезёт сегодня в игре с «Вест Хэмом», а «горожане» послезавтра одержат победу.