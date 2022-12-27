Зинченко признался, что считает Гвардиолу гениальным

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Manchester Evening News передает слова Зинченко, который считает Гвардиолу гениальным человеком, этот тренер хочет выиграть все трофеи, у него менталитет победителя. Футболист признался, что не знает, какими словами можно описать характер испанского специалиста.

Напомним, Зинченко играл в «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы с 2016 по 2022 год.

«Горожане» занимают третье месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка за 14 матчей. В 17-м туре АПЛ подопечные Гвардиолы сыграют с «Лидсом», встреча пройдет 28 декабря в 23:00 по мск.