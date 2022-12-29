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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «Второй тайм был хуже, чем первый»

29 Декабря 2022 • 01:50 Комментировать
Лидс
1:3
Манчестер Сити
окончен

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Итоги игры прокомментировал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который посетовал на то, что второй тайм для его команды сложился труднее, чем первый.

- С моей точки зрения, второй тайм сложился хуже, чем первый. Но упущенные возможности - тоже часть игры. На этом стадионе с проблемами столкнулись «Арсенал» и «Ливерпуль», а мы их избежали, что очень хорошо для первого матча после перерыва связанного с чемпионатом мира, - цитирует слова Хосепа Гвардиолы BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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