Сразу несколько европейских клубов поборются за защитника «Лидса» Драме

Защитник «Лидса» Коуди Драме привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес к 20-летнему футболисту проявляют дортмундская «Боруссия», «Лилль», «Ньюкасл» и «Байер». Отмечается, что трансфер может быть оформлен уже в январе.

Действующий контракт Драме с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого англичанина в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Лидса» два матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за молодёжную команду «Фулхэма».