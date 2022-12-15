В «Манчестер Сити» знают, за счёт чего могут выиграть борьбу за Беллингема у «Ливерпуля»

Английский «Манчестер Сити» верит в свои шансы в споре за подписание одного из самых востребованных игроков на рынке.

Фаворитом в гонке за Джудом Беллингемом считается «Ливерпуль», также на 19-летнего хавбека сборной Англии претендует «Реал», который, впрочем, вряд ли сможет опередить представителей Премьер-лиги. В свою очередь «Манчестер Сити» не оставляет надежд на покупку Беллингема, считая, что перспектива работы с Хосепом Гвардиолой, недавно продлившим контракт, поможет получить подпись вундеркинда. Ещё один фактор в пользу «горожан» – наличие в команде Эрлинга Холанна, который отлично ладил с английским полузащитников в дортмундской «Боруссии».