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В «Манчестер Сити» готовы отложить на год покупку Беллингема

15 Ноября 2022 • 23:00 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

Английский «Манчестер Сити», вероятно, не будет претендовать на Джуда Беллингема следующим летом.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» – один из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Интерес к 19-летнему англичанину проявляют не только «горожане», но и их конкуренты по Премьер-лиге – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал». Однако, как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в «Манчестер Сити» готовы отложить покупку дорогостоящего вундеркинда на 2024 год – к этому времени стоимость хавбека может снизиться, поскольку его действующий контракт с «Боруссией» истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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