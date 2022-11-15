В «Манчестер Сити» готовы отложить на год покупку Беллингема

Английский «Манчестер Сити», вероятно, не будет претендовать на Джуда Беллингема следующим летом.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» – один из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Интерес к 19-летнему англичанину проявляют не только «горожане», но и их конкуренты по Премьер-лиге – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал». Однако, как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в «Манчестер Сити» готовы отложить покупку дорогостоящего вундеркинда на 2024 год – к этому времени стоимость хавбека может снизиться, поскольку его действующий контракт с «Боруссией» истекает в 2025 году.