«Лидс» хочет сохранить Драме, несмотря на интерес «Ньюкасла» и «Боруссии» Дортмунд

Английский «Лидс» пытается сохранить своего молодого 21-летнего защитника Коди Драме, который попал в сферу интересов других клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, на футболиста претендуют «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия», но «павлины» не намерены отпускать англичанина.

Источник также добавляет, что в услугах Драме вдобавок заинтересованы «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Тем не менее, главный тренер «Лидса» Джесси Марш хочет сохранить игрока в клубе, гарантировав ему больше игровой практики.

В нынешнем сезоне Драме провёл всего один поединок в Английской премьер-лиге. Контракт Коди с «павлинами» истекает в конце следующего сезона.