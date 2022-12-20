Пирло признался, что мог стать игроком «Манчестер Сити» 11 лет назад

Бывший итальянский полузащитник, а ныне футбольный тренер турецкого «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло рассказал, что 11 лет назад мог стать игроком «Манчестер Сити».

«Тогда я общался параллельно с «Ювентусом» и «Манчестер Сити», который возглавлял Роберто Манчини. Но всё же решил отправиться в Турин, их проект понравился мне больше», - цитирует игрока Manchester Evening News.

Пирло добавил, что его к переходу в стан «бьянконери» склонило то, что в «Ювентусе» его видели ключевым игроком на поле.

Андреа Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, а до этого 10 лет играл за «Милан» из соседнего города.