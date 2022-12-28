Марш хочет видеть в «Лидсе» ещё одного игрока из «Ред Булл Зальцбурга»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш продолжает искать усиление для «павлинов» в своём бывшем клубе «Ред Булл Зальцбурге». По информации от журналиста Фабрицио Романо, английская команда в этот раз нацелилась на защитника Максимилиана Вебера.

Напомним этим летом «Лидс» уже купил у «Ред Булл Зальцбурга» защитника Расмуса Кристенсена и полузащитника Брендена Ааронсона. Зимой Джесси Марш также хочет видеть на «Элланд Роуд» Максимилиана Вебера, который ранее также выступал за амстердамский «Аякс» и «Севилью».

В ближайшее время «павлины» собираются сделать предложение по трансферу Вебера. Сумма сделки за 24-летнего защитника должна составить 11 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.