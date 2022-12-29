Гвардиола: «Грилиш должен забивать»

В заключительном матче семнадцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» не оставил шансов «Лидсу», победив со счетом 3:1. Две голевые передачи в этой игре сделал нападающий Джек Грилиш, за что был удостоен отдельной похвалы от Хосепа Гвардиолы - каталонского наставника «Манчестер Сити».

- Грилиш сделал две голевые передачи, а также он очень хорошо позволяет другим игрокам отдыхать, удерживая мяч. Он и Рияд очень хороши в этом смысле. Но я хочу увидеть, как он забивает, он нападающий, он должен забивать. Это вопрос менталитета, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.