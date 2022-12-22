​Тренер «Лидса» Марш: «Разрешил Холанну получить небольшую травму»

На следующей неделе в чемпионате Англии сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Рулевой «павлинов» Джесси Марш высказался насчёт встречи с Эрлингом Холанном, которого он в своё время тренировал в «Ред Булл Зальцбурге».

«Холанн написал мне, как только вышло расписание. Я даже дал ему разрешение на получение небольшой травмы подколенного сухожилия перед нашим матчем!» - пошутил Марш в ходе общения с журналистами.

«На самом деле мы ожидаем, что он будет полностью готов. Это создаёт для нас проблемы», - добавил рулевой «Лидса».

Матч Премьер-лиги «Лидс» - «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 28 декабря.