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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тренер «Лидса» Марш: «Разрешил Холанну получить небольшую травму»

22 Декабря 2022 • 19:44 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
28.12 23:00

На следующей неделе в чемпионате Англии сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Рулевой «павлинов» Джесси Марш высказался насчёт встречи с Эрлингом Холанном, которого он в своё время тренировал в «Ред Булл Зальцбурге».

«Холанн написал мне, как только вышло расписание. Я даже дал ему разрешение на получение небольшой травмы подколенного сухожилия перед нашим матчем!» - пошутил Марш в ходе общения с журналистами.

«На самом деле мы ожидаем, что он будет полностью готов. Это создаёт для нас проблемы», - добавил рулевой «Лидса».

Матч Премьер-лиги «Лидс» - «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 28 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Эрлинг Холанн Джесси Марш
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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