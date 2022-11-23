Родри рассказал о сходствах Гвардиолы и Энрике

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассказал, в чём похожи наставники Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.

Многие отмечали, что футбольные принципы двух знаменитых испанских рулевых практически идентичны, и Родри полностью с этим согласен: «У Гвардиолы и Энрике примерно одни и те же требования: очень схожая манера игры с желанием владеть инициативой и высоко прессинговать. Есть небольшие различия в некоторых деталях, но в целом их схожесть помогает мне адаптироваться. Многое также зависит от игроков, которые играют в команде: например, если у вас есть форвард типажа Эрлинга Холанна, вы будете стараться быстрее доставлять мяч в штрафную», – цитирует Guardian испанского хавбека.